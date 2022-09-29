«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.70.



«Ак Барс» очень хорош. Класс казанцев видится, прежде всего, в том, что они достаточно легко перетягивают на свою сторону равные матчи, как, например, игра предыдущего тура в Уфе. Более того, «Салават» в том матче и визуально смотрелся более активным, и статистика матча это в целом подтверждает. Но башкирская команда даже при поддержке болельщиков не только не сумела победить — она забить «большим татарам» не смогла ни разу.



Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.10.



Другое дело, что «Зелёное дерби» — это, как ни крути, весьма принципиальное противостояние. И, как после любого принципиального противостояния, у его победителя непременно наступает период релаксации. Причём от профессионализма исполнителей это не зависит никак, поскольку бороться с общечеловеческой психологией и её законами бесполезно даже на профессиональном уровне.



Иными словами, второй такой образцово-показательный матч подряд «Ак Барс» уже не выдаст – по крайней мере, подряд. И в этом кроется шанс «Автомобилиста», который увеличивается ещё и потому, что у уральцев перед своим противостоянием с казанцами были для отдыха на сутки больше. Что в нынешних условиях уже весьма немаловажно. А ещё надо помнить, что впереди у «Автомобилиста» целых три матча с «Ак Барсом», два из которых пройдут в Казани. И в это убойное противостояние ещё втиснется домашний матч с «Салаватом».



В общем, если и есть у «Автомобилиста» шанс «подрезать крылышки» «большим татарам», то больше, чем в первой игре, его не будет. Но «Ак Барс» всё равно остается «Ак Барсом», даже после матча в Уфе. Поэтому мой прогноз будет весьма осторожным: «Автомобилист» в предстоящем матче наберет минимум одно очко. А будет ли максимум – посмотрим», — сказал Лебедев.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.



Прогноз на матч «Динамо» — «Амур» с коэффициентом 2.04.



Почему ЦСКА уверенно обыграет «Сибирь».



Ротенберг рассказал, уедут ли североамериканцы из КХЛ.