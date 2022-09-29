«Ахмат» – «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: «Ростов» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.41.



«Ростов» уверенно стартовал в Кубке России — одержал 2 домашние победы. Карпин в кубковых встречах пробует новые сочетания, но обойма у него сейчас очень серьезная, там все рвутся доказать, что они достойны стартового состава, поэтому мотивация не теряется.

«Ахмат» проведет первый матч под руководством нового тренерского штаба. Посмотрим, какие изменения будут. В этой группе грозненцы пока взяли 3 очка, победив дома «Оренбург», в Москве «Динамо» проиграли.



Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.



Честно говоря, не считаю, что «Ахмат» должен здесь идти фаворитом, как видят это букмекеры. «Ростов» показывает лучшую сыгранность, по составу не уступает. Не думаю, что отъезд Карпина на несколько дней как-то повлиял на тренировочный процесс.

Конечно, у грозненцев может возникнуть желание проявить себя при новом тренере, но мне кажется, что «Ростов» здесь ничего дарить не собирается, сыграет в свой футбол. А он еще никому в этом сезоне не проигрывал.

Поставлю на то, что «Ростов» и здесь не проиграет при тотале больше 1,5 мяча», — сказал Титов.



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