«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.87.



«Интереснейшая игра в рамках группового этапа Фонбет Кубка России — «Спартак» против «Зенита». Это уже третья встреча соперников за последние три месяца. Дважды виктория ожидаемо доставалась питерцам. В общем-то я не думаю что сейчас что-то сильно изменится.

Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».



Конечно, шансы есть всегда. Тем более что «Спартак» довольно неплохо выглядит в этом сезоне. На старте красно-белые и вовсе почти только выигрывали. Сейчас есть один нюанс — «непримиримые враги» сыграют после паузы на матчи сборных. Пусть она и была короткой, российская сборная и вовсе только один матч провела. Однако я думаю, что игра может пойти не по привычному сценарию. У обеих команд есть легионеры, которые только на днях вернулись в расположение клуба.



Таблица РПЛ, на самом деле, вполне правдиво показывает нынешнюю форму команд. Там команда Сергея Семака привычно лидирует с отрывом от преследователей в четыре балла и больше. А «Спартак» пока попадает в топ-5 таблицы, что, учитывая его выступление в предыдущем году, весьма неплохо.



Я не думаю, что у «Зенита» возникнут какие-либо проблемы в этом противостоянии. Почти все игроки основы у сине-бело-голубых в строю. Только Одоевский пока что находится в лазарете. А вот у красно-белых есть проблемы с составом — травмированы Мозес, Перейра и Зобнин. А новичок клуба Бальде сразу же был дисквалифицирован за допинг. Всё это, конечно, не поможет команде Абаскаля в противостоянии с «Зенитом».



Да, в предыдущем туре Кубка России питерцы оступились и проиграли «Крыльям Советов» (0:2). Однако настрой на «Спартак» у подопечных Семака всё равно будет боевой. Так что я думаю, что хозяева поля уступят в этом противостоянии», — сказал Мостовой.



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