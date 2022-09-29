«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.87.
«Интереснейшая игра в рамках группового этапа Фонбет Кубка России — «Спартак» против «Зенита». Это уже третья встреча соперников за последние три месяца. Дважды виктория ожидаемо доставалась питерцам. В общем-то я не думаю что сейчас что-то сильно изменится.
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
Конечно, шансы есть всегда. Тем более что «Спартак» довольно неплохо выглядит в этом сезоне. На старте красно-белые и вовсе почти только выигрывали. Сейчас есть один нюанс — «непримиримые враги» сыграют после паузы на матчи сборных. Пусть она и была короткой, российская сборная и вовсе только один матч провела. Однако я думаю, что игра может пойти не по привычному сценарию. У обеих команд есть легионеры, которые только на днях вернулись в расположение клуба.
Таблица РПЛ, на самом деле, вполне правдиво показывает нынешнюю форму команд. Там команда Сергея Семака привычно лидирует с отрывом от преследователей в четыре балла и больше. А «Спартак» пока попадает в топ-5 таблицы, что, учитывая его выступление в предыдущем году, весьма неплохо.
Я не думаю, что у «Зенита» возникнут какие-либо проблемы в этом противостоянии. Почти все игроки основы у сине-бело-голубых в строю. Только Одоевский пока что находится в лазарете. А вот у красно-белых есть проблемы с составом — травмированы Мозес, Перейра и Зобнин. А новичок клуба Бальде сразу же был дисквалифицирован за допинг. Всё это, конечно, не поможет команде Абаскаля в противостоянии с «Зенитом».
Да, в предыдущем туре Кубка России питерцы оступились и проиграли «Крыльям Советов» (0:2). Однако настрой на «Спартак» у подопечных Семака всё равно будет боевой. Так что я думаю, что хозяева поля уступят в этом противостоянии», — сказал Мостовой.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
Рабочие экспрессы на футбол.
Полузащитник «Спартака» Денисов: жаль, что у «Зенита» не сыграет Клаудиньо.
Прогноз на матч «Факел» — «Крылья» с коэффициентом 2.40.
Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.
- 29 сентября 2022
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
- 28 сентября 2022
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:48