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ЦСКА — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

ЦСКА — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.50.

«Давно уже зарёкся хвалить кого бы то ни было до конца сезона. Мои коллеги уж так нахвалили «Сибирь» и её главного тренера, что я сразу понял: сейчас прилетит. В принципе, ещё и до передачи было понятно, что «Нефтехимику» пора побеждать, потому что раздевалка перешла в гладиаторское состояние. Я и «накаркал» первую победу в сезоне «маленьким татарам» и, как видите, не ошибся.

Почему ЦСКА уверенно обыграет «Сибирь».

А что «Сибирь»? «Сибирь» едет в Москву, где, конечно, в состоянии повышенной злобности из-за потери очка постарается это очко доковырять из ЦСКА. В принципе, от «Сибири» мало что зависит. Захотят армейцы – и сибиряки поедут домой, «солнцем палимы, повторяя «Суди его бог»…». Другое дело, что могут ведь и не захотеть. ЦСКА сейчас у нас такой, сильно ленивый и, как положено чемпиону, слишком спокойный. Многие этим пользуются, сможет ли «Сибирь»?

Полагаю, что не сможет. И соотношение сил явно в пользу хозяев, и отдыхали хозяева на сутки больше, никуда не выезжая. Наконец, статистика личных встреч хоронит «Сибирь» прямо в аэропорту прилёта: в десяти последних столичных междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, ЦСКА побеждал девять раз, Новосибирск – только один.

Вам всего этого достаточно? Мне – вполне. ЦСКА победит в основное время, причём, скорее всего, в самом конце, умотав и укатав сибиряков. Вполне возможно, победит с минимальным счётом, но «Сибири» от этого легче не станет», — сказал Лебедев.

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