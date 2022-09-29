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Эксперты назвали шансы «Зенита» разгромить «Спартак» в Кубке России

Эксперты назвали шансы «Зенита» разгромить «Спартак» в Кубке России
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29 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Игра состоится в Москве. В прямом эфире встречу «Спартак» — «Зенит» покажет телеканал «Матч!».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Спартака» оценивается в 4.16. На ничью дают коэффициент 4.06.

Заключить пари на разгромную победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 5.80, это примерно 17% вероятности. Победа «Спартака» с форой (+2.5) идёт за 1.15.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол «Зенита» идёт с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

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