«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру Пути РПЛ Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.91.



«Несмотря на то что нынешняя встреча пройдёт в рамках Кубка страны, к которому многие клубы относятся не слишком серьёзно, считаю, что тренеры выставят основные составы. И те и другие рассчитывают пройти как можно дальше, чем и обусловлен такой подход в кадровом плане.



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Откровенно говоря, мне видится, что на сегодняшний день «Зенит» по всем параметрам превосходит москвичей и находится ближе к победе в этом противостоянии. «Спартаку» будет очень непросто конкурировать с таким грозным оппонентом, и шансов у красно-белых добиться успеха практически нет. Сине-бело-голубые значительно выше классом — и по позициям, и по игре они сейчас очень хороши.



Учитывая эти предпосылки, я считаю, что гостевой коллектив не испытает особых сложностей в предстоящем матче. Полагаю, что стоит отдать предпочтение именно питерской команде, которая без особого труда добьётся успеха в Москве», — сказал Павлюченко.



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