Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Не так давно «Спартак» и «Зенит» встречались в чемпионате России, ещё не успели улетучиться впечатления от той встречи, и сейчас уже новый матч. Понятно, что, скорее всего, и те и другие пройдут дальше. Но «Спартак» пока лидирует в группе с шестью очками, а петербуржцы, проиграв в Самаре, отстали. Но не нужно забывать, что для спартаковцев это будет третий подряд домашний матч, дальше будет три выезда.

Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».

Я думаю, что эта игра стоит особняком. Не нужно обращать внимания на турнир, положение команд, хотя после неудачи в матче с «Крыльями» у «Зенита» будет серьёзная мотивация. К тому же у него почти все иностранцы оставались в расположении, они могли спокойно отдохнуть и подготовиться к встрече.

Ставлю на обе забьют. «Спартак» и в первой игре забил, ещё был отличный момент. И какие-то выводы будут сделаны, чтобы на этот раз создать ещё больше. Ну а «Зенит» есть «Зенит». У него большое преимущество по классу футболистов, которое будет реализовано в одном или нескольких моментах», — сказал Титов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Рабочие экспрессы на футбол.

Полузащитник «Спартака» Денисов: жаль, что у «Зенита» не сыграет Клаудиньо.

Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.

Сарвели: приговор Ларина — огромная потеря для футбола.

«Спартак» – «Зенит». Третий урок для Абаскаля «Спартак» – «Зенит». Третий урок для Абаскаля
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022