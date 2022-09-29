«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.57.
«Не так давно «Спартак» и «Зенит» встречались в чемпионате России, ещё не успели улетучиться впечатления от той встречи, и сейчас уже новый матч. Понятно, что, скорее всего, и те и другие пройдут дальше. Но «Спартак» пока лидирует в группе с шестью очками, а петербуржцы, проиграв в Самаре, отстали. Но не нужно забывать, что для спартаковцев это будет третий подряд домашний матч, дальше будет три выезда.
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
Я думаю, что эта игра стоит особняком. Не нужно обращать внимания на турнир, положение команд, хотя после неудачи в матче с «Крыльями» у «Зенита» будет серьёзная мотивация. К тому же у него почти все иностранцы оставались в расположении, они могли спокойно отдохнуть и подготовиться к встрече.
Ставлю на обе забьют. «Спартак» и в первой игре забил, ещё был отличный момент. И какие-то выводы будут сделаны, чтобы на этот раз создать ещё больше. Ну а «Зенит» есть «Зенит». У него большое преимущество по классу футболистов, которое будет реализовано в одном или нескольких моментах», — сказал Титов.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Рабочие экспрессы на футбол.
Полузащитник «Спартака» Денисов: жаль, что у «Зенита» не сыграет Клаудиньо.
Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.
Сарвели: приговор Ларина — огромная потеря для футбола.
- 29 сентября 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00