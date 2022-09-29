«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.57.



«Не так давно «Спартак» и «Зенит» встречались в чемпионате России, ещё не успели улетучиться впечатления от той встречи, и сейчас уже новый матч. Понятно, что, скорее всего, и те и другие пройдут дальше. Но «Спартак» пока лидирует в группе с шестью очками, а петербуржцы, проиграв в Самаре, отстали. Но не нужно забывать, что для спартаковцев это будет третий подряд домашний матч, дальше будет три выезда.



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Я думаю, что эта игра стоит особняком. Не нужно обращать внимания на турнир, положение команд, хотя после неудачи в матче с «Крыльями» у «Зенита» будет серьёзная мотивация. К тому же у него почти все иностранцы оставались в расположении, они могли спокойно отдохнуть и подготовиться к встрече.



Ставлю на обе забьют. «Спартак» и в первой игре забил, ещё был отличный момент. И какие-то выводы будут сделаны, чтобы на этот раз создать ещё больше. Ну а «Зенит» есть «Зенит». У него большое преимущество по классу футболистов, которое будет реализовано в одном или нескольких моментах», — сказал Титов.



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