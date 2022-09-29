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«Спартак» – «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Кубка России

«Спартак» – «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Кубка России
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Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» в рамках группового раунда Кубка России.

Ставка: победа «Зенита» за 1.89.

«Сегодня поговорим о матче Кубка России, в котором «Спартак» примет «Зенит». Это уже третье дерби двух столиц в текущем сезоне.

Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».

Сначала в рамках Суперкубка России «Зенит» разгромил «Спартак». Второй матч был в Петербурге, где победил «Зенит» Вот сейчас игра в Москве. В «Спартаке» сейчас проходит смена руководства, пришел новый спортивный директор. «Спартак», как и «Зенит» отправлял игроков в сборную России.

В последнем интервью Семак сказал, что именно «Спартак» является главным соперником «Зенита», впрочем, как и всегда. Не хочу уходить в статистику, но в чемпионате России команда по праву находится на первом месте, а в Кубке на третьей строчке.

На счету «Зенита» три очка в двух матчах, а «Спартак» выиграл оба поединка и уже гарантировал себе место в топ-2. По моим ощущениям, у «Спартака» нет никаких весомых аргументов, чтобы обыграть «Зенит». Питерский клуб более сыгран, более готов, нет никаких перестановок в руководстве, поэтому возьму просто победу «Зенита», — сказал Гасилин.

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