«Спартак» — «Зенит»: прогноз Кузьмича на дерби двух столиц в Кубке России

Популярный болельщик «Спартак» и блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» в рамках Кубка России.



Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 3.40.



«Зенит» приедет в Москву без Клаудиньо, который получил красную карточку. Не будет и Барриоса, что является большой потерей в центре поля для питерской команды.



Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».



Стоит отметить, что мы видели, как не очень серьёзно «Зенит» относится к Кубку России. Это было чётко видно на примере матча с «Крыльями Советов».



С другой стороны, «Спартак» уже дважды проиграл «Зениту» в текущем сезоне, но мотивация, не самый основной состав у соперника, двойные премиальные оставляют шанс «Спартаку» на победу. Победу предлагать не буду, но возьму нулевую фору на «Спартак», — сказал Кузьмич.



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