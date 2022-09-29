Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».
Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.24.
«Команды уже дважды встречались в этом сезоне, но впервые играют на Кубок России. До этого «Зенит» спартаковцев разгромил в игре на Суперкубок — 4:0. В рамках РПЛ питерцы снова победили, но уже с разницей в один мяч — 2:1. В чемпионате России «Зенит» лидирует и опережает «Спартак» на семь очков. В последних матчах обе команды выиграли. Питерцы переиграли «Динамо», а «Спартак» оказался сильнее «Локомотива».
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
«Спартак» в Кубке одержал две победы, а «Зенит» сенсационно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре. Возможно, это показывает отношение команды к Кубку. «Спартак» играет без ничьих уже 11 матчей подряд. У «Зенита» всего одно поражение в 17 последних встречах. Питерцы идут на серии из шести подряд побед. В пяти последних личных матчах четыре победы «Зенита». В десяти последних матчах у «Спартака» против «Зенита» ни одной победы. Между командами всего сыграно 159 матчей: 65 побед у москвичей, 50 у питерцев и 44 ничейных исхода. В пяти последних играх в Москве было две ничьих и три победы «Зенита».
Соперничество идёт за первое место в группе. В Кубке России новая система. У обеих команд хорошая атака, но есть проблемы в обороне. У обоих соперников не всё ясно с вратарями. Думаю, что голы будут. Своё отношение в Кубке «Зенит» показал, а «Спартаку» уже пора брать реванш», — сказал Гусев.
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