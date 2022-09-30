«Анже» — «Марсель»: прогноз на матч чемпионата Франции с коэффициентом 4.70

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Франции «Анже» — «Марсель».

Ставки: победа «Марселя» за 1.87, победа «Марселя» + тотал меньше 2.5 гола за 4.70.

«Марсель» в прошлом сезоне под началом Хорхе Сампаоли финишировал на втором месте. Казалось, что начинается новая глава команды. Однако аргентинский специалист летом решил покинуть пост из-за разногласий с руководством клуба относительно трансферной политики.

Прогнозы главные матчи дня.

Вскоре пост главного тренера занял Игор Тудор. Тактическая трансформация и интегрирование в стартовую обойму новичков прошли практически безболезненно. Нуну Тавареш, Жонатан Клосс, Шансель Мбемба и Жордан Верету сразу закрепились в основном составе, а Луис Суарес часто выходит на замену, меняя на острие атаки Алексиса Санчеса.



«Марсель» под руководством хорватского тренера перешёл на схему 3-4-2-1. Команда владеет мячом 55,2% встречи (шестой результат). Проводит 27% игрового времени в защитном блоке и ещё 45% — в середине поля. Игор Тудор строит игру впереди на быстрых контрвыпадах и эффективных розыгрышах стандартов.

Игроки выигрывают по 14,8 воздушного единоборства (пятый показатель) и активно действуют в штрафной соперников. Наносят по 14,4 выстрела, из которых 5,3 в цель (пятый и шестой результаты). Забили 16 голов, девять из которых со стандартных положений и контратак.



Бело-голубые отличаются надёжной игрой в обороне. Футболисты выполняют по 18,6 отбора за игру (третий показатель). В пассиве команды лишь пять голов. Вратари отразили 80% ударов из 25 пришедшихся в створ их ворот. Только «ПСЖ» пропустил меньше.



«Марсель» здорово выступает под началом Игора Тудора. Вряд ли хозяева смогут удивить вице-чемпиона Франции. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу гостей за 1.87. Можно заключить пари на победу «Марселя» через тотал меньше 2.5 за 4.70.

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