«Порту» — «Брага»: прогноз на матч чемпионата Португалии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Брага».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Порту» — действующий чемпион Португалии. На старте сезона подопечные Сержиу Консейсау уже допустили две осечки, причём обе вдали от дома. Они проиграли «Риу Аве» (1:2) и довольствовались ничьей с «Эшторилом» (1:1). После семи туров «драконы» расположились на третьей строчке.

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Отставание от выше расположившейся «Браги» составляет три очка, а до лидера не хватает пяти баллов. В грядущей встрече «Порту» обязан добиваться максимального результата. В случае поражения ситуация станет если не угрожающей, то совсем уж неприятной.



«Драконы» в текущем сезоне варьируют схемы 4-2-3-1 и 4-4-2. Владеют мячом 59,3% времени, забили уже шесть мячей со стандартов. Сбои в обороне случаются чаще привычного, из-за этого команда и недосчиталась нескольких очков.



«Брага» ударно проводит стартовый отрезок. Артур Жорже, сменивший на посту Карлуша Карвальяла, перешёл на тактическую формацию 4-4-2 и удачно интегрировал в игровой механизм Симона Банза. «Оружейники» контролируют мяч 55,1% встречи и лишь 30% игрового времени проводят у штрафной соперников.

Несмотря на это, футболисты отличаются активной игрой впереди — наносят по 19,9 удара, из которых 8,3 в створ ворот. Рикарду Орта, Симон Банза и компания наколотили 23 мяча — лучший показатель производительности в чемпионате Португалии.



И «Порту», и «Брага» желают добиться максимального результата, чтобы улучшить своё положение в турнирной таблице. Если учесть, что обе команды активно и весьма результативно играют впереди, то в их очной встрече без обмена голами не обойдётся. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.71.

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