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«Автомобилист» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, авторы голов

«Автомобилист» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, авторы голов
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29 сентября в Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу одержала команда «Автомобилист» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

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В первом периоде на 14-й минуте гол забил нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье с передач Андрея Обидина и Александра Щемерова. На 15-й минуте первого периода счёт удвоил Анатолий Голышев с передач Сергея Широкова и Стефана Да Косты.

На 10-й минуте второго периода третью шайбу екатеринбуржцев забросил нападающий Виктор Неучев с передачи Ефима Гуркина. На 14-й минуте первую шайбу казанцев забросил Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова. Через полторы минуты вторую шайбу «Ак Барса» забросил Станислав Галиев.

В конце третьего периода в пустые ворота забил нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Олега Ли. Окончательный счёт за 45 секунд до окончания третьего периода установил форвард екатеринбуржцев Степан Хрипунов с передачи Ника Эберта.

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