Прогноз на матч «Спортинг» — «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Португалии от авторов Betassist.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.80.

«Спортинг» в прошлом розыгрыше Примейры не сумел отстоять статус-кво, проиграв чемпионскую гонку «Порту». Команда Рубена Аморима неубедительно провела стартовый отрезок. Она далека от возвращения на трон, набрав за семь туров лишь 10 очков. Отставание от лидера составляет аж 11 пунктов. Слишком, слишком много.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Спортинг» продолжает придерживаться расстановки 3-4-3, точнее, её вариации 3-4-2-1. Контролирует мяч 65,5% игрового времени (второй показатель) и 33% встречи в атаке. Но 13 голов — это откровенно провальный результат для претендента на титул. Три клуба забили больше. Уход Пабло Сарабии сказывается на реализации.



Периодически у «львов» возникают проблемы в обороне. Всё же летние кадровые потери в опорной зоне дают о себе знать — Жоау Пальинья и Матеус Нунес ушли в «Фулхэм» и «ПСЖ» соответственно. Футболисты «Спортинга» осуществляют по 17,3 отбора и делают по 8,7 перехвата мяча (восьмой и 18-й показатели).

Антонио Адан отразил 80% из 48 ударов в створ своих ворот. Если осечки с «Брагой» (3:3) и «Порту» (0:3) ещё поддаются логическому объяснению, то поражения от «Шавеша» (0:2) и «Боавишты» (1:2) — это откровенный провал.



«Жил Висенте» за счёт благосклонности календаря и относительно неплохой игры в обороне избежал провалов. Команда Иву Виейры после семи туров располагается на экваторе турнирной сетки с девятью очками в активе. Учитывая нестабильную игру от «Спортинга» на стартовом отрезке, рекомендуем ставку на тотал меньше 3 мячей за 1.80. Заключить пари на фору в пользу фаворита слишком опасно, особенно после международной паузы.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА с коэффициентом 2.52.



Почему «Интер» не справится с «Ромой» Моуринью в чемпионате Италии.



Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.10.



«Химки» задолжали футболистам более 300 млн рублей.



Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.