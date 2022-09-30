«Факел» — «Крылья Советов»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

29 сентября состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором воронежский «Факел» принимал самарские «Крылья Советов».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Самарская команда достаточно быстро вышла вперёд, когда на шестой минуте матча нападающий Александр Чиркович реализовал голевой момент после передачи Владимира Хубулова.

После этого ни одна команда отличиться не смогла. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе самарцев со счётом 1:0.



После этой игры «Крылья Советов» набрали шесть очков. У «Факела» после трёх туров группового этапа набранных очков в активе нет.



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