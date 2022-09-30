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«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2) за 2.10.

«В предыдущем туре «Нефтехимик» наконец-то одержал свою первую победу в текущем сезоне. Но это совершенно не означает, что теперь у «маленьких татар» все будет хорошо. Особых предпосылок к тому, чтобы все было хорошо, у команды нет. Первая победа напрашивалась просто исходя из законов общечеловеческой психологии, и тут очень вовремя под рукой оказалась «Сибирь». Определенные психологические путы «химики» с себя на несколько предстоящих матчей сбросили, но играть-то лучше они не стали. А тут тебе – «Магнитка», да еще на выезде.

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В Магнитогорске «Нефтехимик» играет, мягко говоря, натужно. Бывает, что вгрызается – и тогда обычно проигрывает за пределами основного времени, но такое бывает нечасто. Куда чаще «маленьких татар» в Магнитогорске сильно обижают, забрасывая им по четыре-пять шайб, да нередко всухую. В общем, в десяти последних междусобойчиках, прошедших на Урале в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Нефтехимик» победил лишь однажды, Девять матчей он, соответственно, проиграл, и эта статистика как нельзя лучше отражает реальное соотношение сил на сегодняшний день.

Получается практически однозначная домашняя победа «Металлурга», думаю, что в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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