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«Спартак» – «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Спартак» – «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

«Красно-белые в среду разочаровали своих болельщиков. Ведя в счёте после двух периодов и имея огромное преимущество, они в итоге провалили третий отрезок и проиграли «Барысу» — 1:3. Хотя до этого был весьма неплохой матч с ЦСКА.

Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.48.

Торпедовцы позавчера выиграли в Ярославле и на данный момент уступают лишь двум командам Запада – СКА и «Динамо». Команды являются соседями по турнирной таблице. Борьба будет нешуточная, скорее всего, много шайб мы не увидим. Так что моя ставка – тотал меньше 5.5», — сказал Емелин.

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