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«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.17.

«Трактор» и «Салават» гораздо чаще и больше играют друг с другом в плей-офф, нежели в регулярных чемпионатах. За пять последних сезонов они сталкивались на пути к Кубку Гагарина трижды, и дважды дальше пошли челябинцы.

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То есть определенную проблему для «Салавата» уральцы представляют. В регулярных чемпионатах приблизительно такая же картина, но более равная – по крайней мере по матчам в Челябинске. Противостояния упорные, по сути, каждый третий междусобойчик не укладывается в основное время. Еще треть заканчивается крупным разгромом. В общем, что хотите, то и думайте.

Но при этом не забывайте, что еще до предыдущего тура «Трактор» в зону плей-офф Восточной конференции не попадал. После домашней победы над «Куньлунем», победы достаточно натужной, заскочил на подножку, где, собственно говоря, теперь и пребывает. И уж совершенно точно далек не только от своей оптимальной формы, но и от минимально приличной (для «Трактора», конечно же) формы, что прилично повышает шансы гостей, у которых тоже далеко не все в порядке.

Вот и получается, что в данном прогнозе нам приходится отталкиваться не от достоинств соперников, а взвешивать их недостатки. Визуально таких недостатков у «Трактора» будет побольше, чем у «Салавата». При прочих, в том числе и статистических, равных, прогнозирую два выездных очка «юлаевцам». Но при этом не исключаю ничьи в основное время», — сказал Лебедев.

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