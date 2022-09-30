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«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Северсталь».

Ставка: ничья за 4.05.

«И у ярославцев, и у череповчан наступили не совсем ясные дни. У «Локомотива» уже два поражения подряд, у «Северстали» и вовсе четыре поражения в пяти последних матчах. Оба механизма засбоили, и для точного прогноза надо понять, у кого сбоит сильнее.

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

Вот, скажем, железнодорожники проиграли двум не самым сильным соперникам, причем оба раза сделали это дома. А ведь и с «Барысом», и с «Торпедо» у ярославцев была вполне себе хорошая статистика, настолько хорошая, что вопросов о победителе не оставляла. Но «Локомотив» оба матча в Ярославле проиграл.

У «Северстали» поначалу соперники были очень даже приличные, и, например, за два поражения от СКА в течение одной недели никто этих ребят упрекать не станет. Но в последнем туре череповчане влетели дома «Адмиралу» — и тут уже хоть стой, хоть падай.

В качестве лакмусовой бумажки можно взять казахстанский клуб, которому «Локомотив» проиграл, так и не забив. А «Северсталь» забросила целых пять шайб. То есть тут вроде бы преимущество у череповчан, но с ним спорит статистика личных встреч, согласно которой у «Локомотива» приличное преимущество в домашних междусобойчиках (семь побед против трёх), но главное – «Локомотив» выиграл пять последних. А предыдущая победа «Северстали» в Ярославле, одержанная в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, датирована октябрём 2017 года. Ну и что получается?

На мой взгляд, получается весьма малорезультативная ничья в основное время. Кому удача улыбнётся потом – думайте сами», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.49.

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