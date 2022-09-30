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Александр Шлеменко — Клебер Соуза: прогноз Вадима Тихомирова на бой SFC 5

Александр Шлеменко — Клебер Соуза: прогноз Вадима Тихомирова на бой SFC 5
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Известный журналист Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Шлеменко — Клебер Соуза в рамках турнира SFC 5.

Ставка: ТМ 2.5 раунда за 1.55.

«Этот бой станет возвращением Шлеменко после поражения от Александра Илича. Я думаю, что Шлеменко будет очень зол и на себя, и на то, что с ним произошло в бою с Иличем, будет очень заряжен и мотивирован. На этот бой не очень много интересных коэффициентов, но есть ставка на тотал меньше 2.5 раунда с коэффициентом 1.55. Это самое интересное, что может быть.

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Думаю, что злость Шлеменко и его навыки по ударам по корпусу сделают своё дело и что Шлеменко может пробить Соузу через корпус и живот. Я бы поставил на тотал меньше 2.5 раунда», — сказал Тихомиров.

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