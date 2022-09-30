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«Металлург» – «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Магнитогорске

«Металлург» – «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Магнитогорске
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.86.

«Для «Нефтехимика» нынешний старт – худший за всё время выступления в КХЛ. На данный момент команда из Нижнекамска – главный аутсайдер турнира. Выбраться из ямы непросто, но нижнекамцы всячески пытаются это сделать. Хороший матч с «Сибирью» они провели совсем недавно и наконец-то прервали серию поражений.

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У «Магнитки» всё более-менее, они идут на Востоке вторыми после «Автомобилиста». Дома уральцы всегда играют мощно, пытаясь забить в первом периоде и сделать задел для итоговой победы. Думаю, матч будет результативным. По крайней мере, шесть шайб на двоих команды забросят. Моя ставка – тотал больше 5.5», — сказал Плющев.

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