«Металлург» – «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Магнитогорске

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Нефтехимик».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.86.
«Для «Нефтехимика» нынешний старт – худший за всё время выступления в КХЛ. На данный момент команда из Нижнекамска – главный аутсайдер турнира. Выбраться из ямы непросто, но нижнекамцы всячески пытаются это сделать. Хороший матч с «Сибирью» они провели совсем недавно и наконец-то прервали серию поражений.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У «Магнитки» всё более-менее, они идут на Востоке вторыми после «Автомобилиста». Дома уральцы всегда играют мощно, пытаясь забить в первом периоде и сделать задел для итоговой победы. Думаю, матч будет результативным. По крайней мере, шесть шайб на двоих команды забросят. Моя ставка – тотал больше 5.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 7.49.
Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.48.
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Прогноз с коэффициентом 2.60 на матч «Витязь» — «Адмирал».
Россию после возвращения на турниры ИИХФ сразу же вернут в элиту.
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