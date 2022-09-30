«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» за 2.68.
«Интересная все-таки штука – начало сезона. Вот, скажем, «Витязь». Выигрывал поначалу, выигрывал, соперничал только со СКА. Потом бац – два поражения, и подмосковная команда уже висит, судорожно вцепившись побелевшими пальцами в нижнюю границу зоны плей-офф на Западе. А тот «Спартак» проигрывает, проигрывает, но первую четверку на том же самом Западе упорно не покидает. И только проиграв четвертый матч из шести последних, милостиво уступил третье место «Торпедо». Которое, в свою очередь, выиграло пять из шести последних поединков, проиграв только СКА. «И где тут справедливость?» — спросят хоккеисты «Витязя».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Нижегородцы определенно хороши. Вы не поверите, но в последний раз такое «Торпедо» было при Кари Ялонене, причем в тот момент, когда травмировались оба вратаря и почти полностью обе первые пятерки. Тогда пришлось срочно рекрутировать ребят из «Чайки», и «Торпедо» вдруг перестало проигрывать. Совсем. Лупило всех. Какая-то чудесная «химия» образовалась в раздевалке. Но ненадолго. Народ начал выздоравливать, и Ялонена практически принудили возвращать в состав игроков с большими контрактами (зря, что ли, такие деньги платим?). «Химия» пропала, и результаты пропали тоже.
Сейчас по возрасту «Торпедо» практически не превосходит «Чайку». И летает, как чайка, – любо-дорого посмотреть. И обороняться научилось. А теперь еще и Гуска в воротах удачно дебютировал. И в предстоящем матче команда Ларионова будет спокойна за тылы. И она уже имеет опыт победы над «Спартаком» в нынешнем сезоне, причем тоже в гостях.
Поэтому предположу выездную победу нижегородцев. И на этот раз они не будут откладывать дело на овертайм и закончат все в основное время. Да еще, надеюсь, с преимуществом в счете от двух шайб и более. Как в Ярославле», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.49.
Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.48.
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Прогноз с коэффициентом 2.60 на матч «Витязь» — «Адмирал».
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