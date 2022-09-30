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Эксперты Фонбет назвали шансы «Спартака» выиграть Кубок России после разгрома «Зенита»

Эксперты Фонбет назвали шансы «Спартака» выиграть Кубок России после разгрома «Зенита»
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Вчера в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» разгромил «Зенит» со счётом 3:0. Красно-белые лидируют в своей группе, набрав 9 очков. У петербуржцев 3 балла и 3-я строчка.

Рабочие экспрессы на сегодня — здесь.

Аналитики Фонбет обновили линию на победителя турнира. По их мнению, «Зенит» всё равно остаётся фаворитом Кубка России, поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 3.80. Однако шансы «Спартака» не намного ниже: на подопечным Гильермо Абаскаля ставки принимают с коэффициентом 4.80.

Кроме того, в числе претендентов на трофей букмекеры видят ЦСКА (коэффициент 6.00), «Динамо» (7.50) и «Краснодар» (11.00). На «Локомотив» можно сделать ставку за 13.00, а на «Ростов» и «Ахмат» — за 20.00.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.

Семак назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака».

Уткин: мне надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам.

Соболев: от разгромной победы над «Зенитом» нет каких-то особых ощущений.

Семак впервые в тренерской карьере проиграл «Спартаку».

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