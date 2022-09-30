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«Спартак» — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, смотреть прямую трансляцию онлайн

«Спартак» — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, смотреть прямую трансляцию онлайн
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30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Спартак» и «Торпедо». Игра начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал KHL Prime.

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

«Спартак» считается фаворитом матча. Ставки на красно-белых принимаются с коэффициентом 2.20. Шансы гостей оценены в 3.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.90.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.80, а на ТМ 4.5 дают 2.06.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.16. Победа спартаковцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.69, а на успех «Торпедо» можно поставить за 2.22.

«Спартак» выиграл шесть из 12 матчей на старте сезона, у команды 12 очков. У команды Игоря Ларионова восемь побед в 11 матчах и 16 очков.

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