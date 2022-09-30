«Наполи» — «Торино»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 6.65

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Торино», который пройдёт 1 октября в Неаполе.

Ставки: тотал меньше 2.5 гола за 2.05, точный счёт 1:0 в пользу «Наполи» за 6.65.

Во время международной паузы футболисты «Наполи» были востребованы в сборных. В международные командировки отправились основной вратарь Алекс Мерет, вся линия защиты за исключением почти не игравшего в сезоне Хуана Хесуса, четвёрка полузащитников Зелиньски – Лоботка – Кварацхелия – Элмас, а также нападающие Ирвин Лосано и Джакомо Распадори.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Лосано в итоге получил травму, а Распадори забил за Италию сразу два победных гола, которые вывели сборную в финальную часть Лиги наций. Столь же радостным в Неаполь возвращается Хвича Кварацхелия, который осчастливил всю Грузию выходом в Лигу B того же турнира.



Матч с «Торино» назначен на день субботы, и Лучано Спаллетти предстоит решать непростую задачу. В короткий срок нужно привести основной состав к единому знаменателю, с чем в топ-клубах нередко возникают проблемы. Туринцам до статуса топ-клуба ещё далеко, но и в их составе насчитывается девять «сборников». Но половина из них была задействована в своих национальных командах не так активно. Зато в строй вернулся Алексей Миранчук.



Перерыв на сборные для «Торино» наступил очень вовремя. После блестящего начала сезона с тремя победами в четырёх матчах наступила чёрная полоса. За последние четыре игры «быки» проиграли трижды. И если поражения от «Интера» и «Аталанты» можно списать на силу соперника, то 0:1 от «Сассуоло» – это уже звоночек.



«Наполи» в Серии А побеждает в трёх матчах подряд с разницей в один мяч. «Торино» проиграл две подряд встречи со счётом 0:1. Учитывая некоторый дисбаланс игровой формы команд после перерыва на сборные, предположим, что победа хозяев будет спокойной. На точный счёт 1:0 дают 6.65.



Времена, когда эти клубы в очных встречах выдавали зрелищные матчи со счётом 5:3 и 2:2, остались в середине нулевых. Лишь в одной из семи последних игр между «Наполи» и «Торино» было забито более двух мячей. Поставить на ещё одну осторожную игру с тоталом меньше 2.5 гола можно за 2.05.

10 лучших экспрессов на 1 октября.

Прогноз на матч «Эмполи» — «Милан» с коэффициентом 2.61.

Почему «Спартак» продлит победную серию в Нижнем Новгороде.



Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» с коэффициентом 3.15.

Канищев: надо дать Карпину «Зенит», а Семаку — «Ростов».

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца» с коэффициентом 4.80.