Прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА, который пройдёт 1 октября в Химках.
Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.52.
У гостей много кадровых потерь. Отбывает дисквалификацию полузащитник Хорхе Карраскаль. Другой легионер Хесус Медина вернётся в расположение команды только в пятницу и не факт, что против «Химок» сможет выйти с первых минут. Из-за травмы не сыграет защитник Игорь Дивеев, а участие Ивана Облякова и Бактиёра Зайнутдинова под вопросом.
Из всех команд РПЛ самая отвратительная игровая форма сейчас у «Химок». Влететь 0:5 дома кризисному «Локомотиву» — это уже за гранью добра и зла. Если бы не хороший старт сезона, команда сейчас плелась бы в самом хвосте.
Впрочем, с такими результатами она скоро будет и там. Даже, казалось, безнадёжные «Урал» и «Торпедо» побеждают, а Спартак Гогниев никак не вытащит своих подопечных из кризиса. А тут ещё и слухи о долгах в клубе подоспели.
В ЦСКА наверняка очень недовольны своим последним результатом в чемпионате. Проигрывать даже в гостях такому «Торпедо» было никак нельзя. Владимир Федотов должен был сделать выводы из того провального матча и продолжить свою бесперспективную погоню за «Зенитом».
ЦСКА пропускает на протяжении четырёх встреч, но сейчас тот случай, когда эту серию нужно прерывать и выигрывать всухую. Поставить на сухую победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.52.
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