Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА с коэффициентом 2.66

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА, который состоится 1 октября в Беларуси.

Ставка: ИТБ 3.5 гола СКА за 2.66.

Минское «Динамо» сразу после сенсационной победы над ЦСКА отправилось в выездное турне. Но запала от эмоционального матча хватило лишь на одну игру с «Салаватом», в которой удалось довести дело до буллитов и набрать одно очко. Встречи в Магнитогорске и Сочи были проиграны вдрызг – 1:4 и 1:3.

Ещё больше прогнозов на КХЛ.

Принимать после такого СКА, который в четырёх последних матчах забросил 16 шайб – гиблое дело. Поставить на минимум четыре шайбы СКА в Минске можно с коэффициентом 2.66.



На этом отрезке из четырёх матчей питерцы первый раз в сезоне проиграли. Постарались московские динамовцы, которые смогли увезти из Санкт-Петербурга два очка после серии буллитов.



СКА для «Динамо» – исторически принципиальный соперник. Хотя на статистику очных встреч это влияет плохо. Два года подряд эти команды встречались в первом раунде плей-офф, но минчанам удалось выиграть только один матч из восьми.

Многочисленные подписания легионеров летом направлены на то, чтобы избежать встречи с лучшей командой Запада хотя бы в первом раунде. Но решать эту задачу они будут в матчах с другими командами. Сейчас же СКА заберёт победу.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур» с коэффициентом 2.30.



Украина, Британия и Прибалтика против возвращения России на ЧМ.



Виктор Козлов объяснил, как «Салават Юлаев» разгромил «Трактор».



Экс-игрок «Авангарда»: оставшись в КХЛ, мы приняли спортивное решение.

ИИХФ опубликовала принципы возвращения России к турнирам.