«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи».
Ставка: ничья со счётом 1:1 за 7.50.
«С начала сезона «Оренбург» не очень хорошо играл на выезде, но в последнем туре неприятная серия прервалась.
Дома же команда и вовсе зачастую выглядит уверенно и агрессивно. У «Сочи» же хватает проблем, и к ним добавилась ещё одна — потеря Артура Юсупова. Думаю, гостей ждёт очень сложный матч.
Поэтому я считаю, что игра получится равной, а по итогам команды так и не выявят победителя. Моя ставка – точный счёт 1:1 за 7.50».
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