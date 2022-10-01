Букмекеры оценили шансы Алексея Миранчука забить в ворота «Наполи»

1 октября состоится матч чемпионата Италии «Наполи» — «Торино». Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.
Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Алексей Миранчук отсутствовал из-за травмы, но теперь может выйти на поле и сыграть за «Торино».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех туринцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
Ставки на гол Алексея Миранчука принимаются с коэффициентом 6.50. Если россиянин откроет счёт в матче, то сыграет коэффициент 12.0. Эксперты предлагают поставить на дубль полузащитника сборной России за 46.0.
10 экспрессов на сегодня — здесь.
В Иране призвали отстранить сборную страны от ЧМ-2022.
Анализ и прогноз матча «Рубин» — «Арсенал».
Нкунку зажжёт в «Челси»! Он давно перерос «Лейпциг».
- 1 октября 2022
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 30 сентября 2022
-
22:15
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00