Букмекеры оценили шансы Алексея Миранчука забить в ворота «Наполи»

1 октября состоится матч чемпионата Италии «Наполи» — «Торино». Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

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Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Алексей Миранчук отсутствовал из-за травмы, но теперь может выйти на поле и сыграть за «Торино».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех туринцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Ставки на гол Алексея Миранчука принимаются с коэффициентом 6.50. Если россиянин откроет счёт в матче, то сыграет коэффициент 12.0. Эксперты предлагают поставить на дубль полузащитника сборной России за 46.0.

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