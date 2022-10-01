«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.42.
«Авангард», несомненно, захочет удивить своих болельщиков дома, многое (даже за рамками игры) будет для этого сделано. Считайте, что и Хартли подключится.
С приездом Боба «Авангард» начал усиленно оттачивать многие игровые моменты. Как я писала ещё на старте сезона, первым под удар попал Ткачёв, который пока что не отличается трудоспособностью и лидерскими качествами.
Омичи выйдут на домашний лёд после крайне неприятного поражения от «Динамо», 1:4. На послематчевых пресс-конференциях Рябыкин постоянно отмечает хорошее начало игр, но печальное развитие событий.
Пока что нет постоянной «химии», взаимодействия, хотя отдельные позитивные тренды наблюдаются. Под дальнейшим надзором и руководством Хартли у Рябыкина и его дружины дела должны пойти в гору. Место в зоне плей-офф точно появится на горизонте».
Экспрессы на лучшие матчи дня.
Доминик Гашек: приезд российских игроков НХЛ в Чехию — удар ниже пояса.
Жамнов: все хотят, чтобы Россия вернулась в сильнейший дивизион.
Украина, Великобритания и Прибалтика проголосовали против возвращения России.
Третьяк: верим, что в 2024 году сборная России вернётся на чемпионат мира.
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