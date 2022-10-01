«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.42.

«Авангард», несомненно, захочет удивить своих болельщиков дома, многое (даже за рамками игры) будет для этого сделано. Считайте, что и Хартли подключится.

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С приездом Боба «Авангард» начал усиленно оттачивать многие игровые моменты. Как я писала ещё на старте сезона, первым под удар попал Ткачёв, который пока что не отличается трудоспособностью и лидерскими качествами.

Омичи выйдут на домашний лёд после крайне неприятного поражения от «Динамо», 1:4. На послематчевых пресс-конференциях Рябыкин постоянно отмечает хорошее начало игр, но печальное развитие событий.

Пока что нет постоянной «химии», взаимодействия, хотя отдельные позитивные тренды наблюдаются. Под дальнейшим надзором и руководством Хартли у Рябыкина и его дружины дела должны пойти в гору. Место в зоне плей-офф точно появится на горизонте».

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