«Локомотив» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.00

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал».

Ставка: победа «Локомотива» со счётом 1:0 за 8.00.

Прогнозы на главные события дня.

«Недавняя кубковая победа в очередной раз показала: у «Локо» огромный атакующий потенциал.

Команда находится слишком низко в таблице и приложит все усилия, чтобы выбраться из этого болота.

«Уралу» просто не хватит класса, хотя дать бой парни Виктора Гончаренко постараются. К сожалению, этого недостаточно.

Думаю, они сыграют от обороны, а железнодорожники поддержат, но один свой гол забьют. Поэтому ставлю на победу «Локомотива» со счётом 1:0 за 8.00».

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