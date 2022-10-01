«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на 11-й тур РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» за 1.94.
«Команды проводили кубковые матчи, времени на восстановление мало. Но «Сочи» к этому был готов, не все основные футболисты играли с ЦСКА, кто-то лишь тайм провёл. Здесь, правда, всё равно придётся обойтись без дисквалифицированного Юсупова.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В хорошей форме Нобоа, есть ещё футболисты, на которых можно рассчитывать. Это и Мелкадзе, и Макарчук, и Сарвели, сейчас пришёл в команду Лука Джорджевич, который во многих клубах в России поиграл.
«Оренбург» в меньшинстве вытащил тяжелейший матч с «Динамо». У него состав тоже наверняка изменится. Там есть несколько хороших южноамериканцев, которые могут делать результат, есть Сычевой, которого можно считать открытием чемпионата.
Всё-таки игра «Оренбурга» кажется мне лоскутной, эпизодами команда взрывается, что-то создаёт, цельной картины нет. У «Сочи» я её вижу, особенно когда на поле есть Нобоа. Он набрал форму, забивает почти в каждом матче. Думаю, и здесь результат он сделает. Тем более стабильно стал забивать и Мелкадзе.
Ставлю на победу «Сочи». В матче с ЦСКА ему не очень повезло, был спорный момент, когда пенальти назначили, потом отменили. Мог «Сочи» выиграть. Думаю, получится сейчас — в чемпионате».
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