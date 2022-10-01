«Динамо» Минск — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск — СКА.
Ставка: победа СКА в матче за 1.61.
«Минчане в нынешнем сезоне являются, пожалуй, самой непредсказуемой командой как минимум Западной конференции. А то и всей Континентальной лиги. Они могут выиграть в Казани у «Ак Барса», потом ему же проиграть дома (причём точно с таким же счётом), а затем уступить сочинцам, которых не пинает только ленивый.
Экспрессы на главные события дня.
То есть, с одной стороны, опыт по «поеданию» олигархов у минчан есть. Но и закидонов тоже хватает, к коим следует отнести текущую серию из трёх поражений.
Продлится ли эта серия до четырёх матчей или «зубры» станут второй – после московских одноклубников — командой, замесившей Ротенберга, нам и предстоит увидеть.
Лично мне кажется, что продлится серия. Просто из-за того, что с разгоном сезона минчане чувствуют себя с «олигархами» всё тяжелее и тяжелее. Ничего удивительного в этом нет: мастодонты проснулись и нагоняют то, что потеряли на старте сезона.
СКА к тому же с самого начала не спал, тут скорость хорошая с самого начала, и, боюсь, скорость эта «зубрам» будет не по зубам. Даже при том, что статистика личных встреч преимущества СКА конкретно в Минске не даёт, там ничья 5-5.
Итак, мой прогноз: выездная победа СКА с любым счётом и в любой форме, до 86-го буллита под утро включительно».
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