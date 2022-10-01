«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.86.

«На мой взгляд, в данном противостоянии фаворитом являются гости, но мне кажется, что лёгкой прогулки у футболистов «Челси» не предвидится, как бы им этого ни хотелось. На выезде всегда очень непросто выступать в дерби, даже если твой соперник находится значительно ниже тебя в таблице.

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Что касается «Кристал Пэлас», то команда вполне способна доставить неприятности синим, учитывая их прошлые свидания, где клуб часто отбирал очки у соседей по городу.

Полагаю, что противостояние начнётся с разведки, где никто не станет торопиться и рисковать понапрасну. Очки нужны и тем и другим, а ошибка может лишить какого-то из клубов даже одного балла. Пожалуй, все основные события будут развиваться во второй половине игры, как это бывало и раньше в очных свиданиях лондонцев.

Однако, несмотря на сложности, которые однозначно будут ожидать гостей, я считаю, что «Челси» намного ближе к победе. Соперник сейчас находится в разбалансированном состоянии, частенько ошибается сзади, да и классом явно ниже.

Опыт «аристократов» и их мастерство на порядок весомее, и вряд ли они упустят возможность улучшить своё местоположение в таблице».

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