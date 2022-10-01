«Химки» — ЦСКА: прямая трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА состоится 1 октября в городе Химки на стадионе «Арена Химки». Начало запланировано на 16:30 мск. Смогут ли подопечные Спартака Гогниева удивить претендента на чемпионство?

Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Победа красно-чёрных оценена в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Химки» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.32.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

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Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА с коэффициентом 2.52.

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