«Локомотив» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч с коэффициентом 2.13

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал».
Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 мяча за 2.13.
«Очень ярко «Локомотив» вернулся после паузы на игры сборных. Победа (5:0) над «Химками» — это событие. Понятно, что у химчан в последнее время многое не получается, давно нет побед, но здесь такой счёт, ещё и бразильский новичок забил пять мячей.
Это настраивает болельщиков на какой-то позитив в преддверии игр в чемпионате. В РПЛ «Локомотив» пока что совсем рядом с зоной вылета, но состав позволяет рассчитывать на большее. Нужно это показывать уже в ближайшей игре с «Уралом».
«Урал» стал выглядеть интереснее с приходом Гончаренко, к тому же удалось подписать опытных футболистов. Это должно помочь в борьбе за сохранение прописки. Но всё-таки по возможностям «Уралу» трудно конкурировать с «Локомотивом», у которого атака выглядит очень здорово, там с лавки легко можно усилить игру.
Исполнителей хорошего уровня для нашего чемпионата очень много. При этом у уральцев оборона «пожарит» почти в каждом матче, даже когда не пропускает.
Поставлю на победу «Локомотива» через тотал больше 1.5 мяча. Раз уж у Педро пошла игра, хорош был Миранчук, думаю, кураж за несколько дней они не растеряют. Должны и здесь выиграть уверенно».
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