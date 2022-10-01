«Севилья» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Севилья» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Севилья» и «Атлетико» встретятся в 7-м туре Ла Лиги. Команды, которые обычно попадают в топ-4 чемпионата, сейчас выступают не так успешно. Не уверен, определят ли соперники победителя в очной встрече.

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«Атлетико» пока что выступает очень нестабильно. Клуб за шесть туров набрал 10 очков и теперь идёт на седьмой строчке, за пределами еврокубковой зоны. Перед паузой на матчи сборных подопечные Диего Симеоне набрали очки в нескольких противостояниях с равными соперниками. Но вот в 7-м туре «матрасникам» предстояла игра с «заклятым врагом» — «Реалом». Особого сопротивления «Атлетико» оказать не смог и проиграл (1:2).

У «Севильи», которая обычно отличалась стабильностью, сейчас дела идут намного хуже. Клуб уже опустился ниже середины таблицы – на 15-е место. Недавно подопечным Лопетеги удалось добиться первого успеха со старта сезона – в игре с «Эспаньолом» (3:2). В остальных матчах севильцы чередовали неудачи и ничьи.

В этой паре я не сомневаюсь в игровой форме «Атлетико». Мадридцы часто «буксуют» на старте сезона, а под конец – начинают набирать много очков и попадают в топ-4. Так что больше вопросов возникает к «Севилье», от которой подобных результатов мы не привыкли видеть.

В любом случае жду равной борьбы в их встрече. Обе команды выйдут на поле с желанием добиться ещё одной редкой победы в сезоне. Так что предлагаю поставить на то, что забьют оба клуба, за коэффициент 1.93».

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