«Локомотив» — «Урал: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

1 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Игру покажут в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
Прогнозы на главные события дня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками в 4.30. Поставить на ничью можно за 3.75.
Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Урал» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.93.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.
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