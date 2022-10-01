«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.04.
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«Барселона» мне нравится в этом сезоне. Были сделаны хорошие трансферы, которые пошли команде на пользу. Она играет результативно, в своём неповторимом стиле. Левандовски готов забивать по несколько мячей в каждом матче. Супернападающий, что тут ещё скажешь.
Да, сейчас возникла проблема с защитниками, травмы, но можно поставить в центр обороны опытного Пике. Уверен, что он ничего не испортит, тем более в матче с «Мальоркой».
Здесь просто поставлю на «Барселону» с форой (-1.5). Да, были сборные, но игроки далеко не уезжали, все были в Европе, это не должно стать большой проблемой. Матч вечерний, что очень хорошо для топ-команд, обычно они позволяют себе расслабиться днём.
Здесь уже будет концентрация, настрой, а «Мальорка» в этом сезоне выглядит бледно. Она не соперник для такой «Барсы». Единственный матч с приличным соперником дома она проиграла – «Бетису» (1:2). «Реалу» в гостях проиграла — 1:4. Здесь, думаю, будет 0:2 минимум».
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