«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.04.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Барселона» мне нравится в этом сезоне. Были сделаны хорошие трансферы, которые пошли команде на пользу. Она играет результативно, в своём неповторимом стиле. Левандовски готов забивать по несколько мячей в каждом матче. Супернападающий, что тут ещё скажешь.

Да, сейчас возникла проблема с защитниками, травмы, но можно поставить в центр обороны опытного Пике. Уверен, что он ничего не испортит, тем более в матче с «Мальоркой».

Здесь просто поставлю на «Барселону» с форой (-1.5). Да, были сборные, но игроки далеко не уезжали, все были в Европе, это не должно стать большой проблемой. Матч вечерний, что очень хорошо для топ-команд, обычно они позволяют себе расслабиться днём.

Здесь уже будет концентрация, настрой, а «Мальорка» в этом сезоне выглядит бледно. Она не соперник для такой «Барсы». Единственный матч с приличным соперником дома она проиграла – «Бетису» (1:2). «Реалу» в гостях проиграла — 1:4. Здесь, думаю, будет 0:2 минимум».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Ковач: не понимаю, почему сборные Чехии и России не могут провести матч.

Николсон: у «Спартака» есть яйца в этом сезоне, чтобы стать чемпионом.

Отец Холанда считает, что он не задержится в «Манчестер Сити» надолго.

Три месяца без зарплаты. В «Химках» грянул новый финансовый кризис.