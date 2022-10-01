«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь», который состоится 2 октября.

Ставка: победа «Динамо» за 1.97.

«Динамо» выиграло четыре раза кряду. В том числе досталось непобедимому до этого питерскому СКА. Москвичи после существенных изменений состава начали сезон куда лучше ожиданий.

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Заряд от той встречи в Санкт-Петербурге прочувствовали на себе «Амур» и «Авангард», проигравшие 1:4 и 0:5 соответственно. Девять побед в 12 матчах, четыре игры на «ноль» — сентябрь подопечные Алексея Кудашова провели изумительно. Впереди визит старых знакомых из Череповца.



Эти две команды хорошо помнят друг друга по плей-офф прошлого сезона. Ту серию со счётом 4-3 выиграло «Динамо», проиграв при этом два стартовых домашних матча. Теперь же преимущество «Динамо» над «Северсталью» намного более заметно.



«Северсталь» тоже имела возможность победить СКА, но уступила по буллитам. Это поражение открыло чёрную серию, в которой «Северсталь» одержала всего одну победу за шесть матчей. Андрей Разин сохраняет расположение духа, хотя результаты откровенно не блещут.

Отметим, что в девяти из 12 матчей с участием «Северстали» забрасывалось не менее пяти шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.91. При этом больший вклад в эту ставку сделают именно хозяева матча. На их победу дают почти двойку — хороший вариант.

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