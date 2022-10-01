«Пари НН» — «Спартак»: когда играют, время начала матча РПЛ

2 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Москва. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк.

Эксперты считают фаворитами красно-белых: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 5.00. Успех москвичей оценён экспертами в 1.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

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