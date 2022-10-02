Прогноз на матч «Монако» — «Нант» в чемпионате Франции

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант».

Ставка: победа «Монако» + обе забьют за 3.04.

Часто о силе команд в клубных турнирах судят не только по трансферной стоимости игроков, но и по количеству футболистов сборных в её составе. У «Монако» перед «Нантом» в этом отношении небольшое преимущество – восемь на шесть.

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Могло быть и девять, но Валерий Карпин принял решение не вызывать на матч с Киргизией тех игроков сборной России, которые играют за пределами страны. Так Александр Головин получил возможность перевести дух и поднабраться сил. Ведь последний матч «Монако», который российский полузащитник провёл на поле от звонка до звонка, случился в декабре 2021 года.



Перед самым выходом на международную паузу Головин забил свой первый гол в сезоне, чем внёс весомый вклад в гостевой разгром «Реймса». Эта победа стала для «Монако» третьей подряд в чемпионате Франции и отдушиной после домашнего поражения от «Ференцвароша» Станислава Черчесова.



Весьма показательно, что в текущей Лиге 1 не было ещё ни одного матча, в котором «Монако» бы не забил, а матч с «Реймсом» стал первым за восемь игр, в котором монегаски смогли сохранить свои ворота на замке. Выбрать победу хозяев в сочетании со ставкой «обе забьют» можно с коэффициентом 3.04.



«Нант» на правах обладателя Кубка Франции играет в Лиге Европы. Но, возможно, игра на два фронта – это ноша, которую «канарейкам» слишком тяжело нести. В 11 матчах во всех турнирах «Нант» одержал всего две победы – над иностранным гостем «Олимпиакосом» и новичком Лиги 1 «Тулузой». В гостях у «Монако» ловить, похоже, нечего.

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