Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Осасуна» в чемпионате Испании

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Реал» — «Осасуна», который состоится в Мадриде 2 октября.

Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 3.5 гола за 2.25.

«Реал» без запинок продвигается по турнирной дистанции. Шесть матчей — шесть побед с суммарным счётом 17:6. Главная задача до старта ЧМ в Катаре очевидна — укрепить преимущество в турнирной таблице Примеры.

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«Королевский клуб» контролирует мяч 57,1% встречи (второй результат в Ла Лиге) и проводит 33% игрового времени в атаке. Это четвёртый показатель активности игры впереди после «Барселоны», «Атлетика» (Бильбао) и как раз таки «Осасуны».

Команда Карло Анчелотти выполняет по 19 ударов (из них 7,2 приходится в створ ворот) и забила 19 голов — вторые результаты в чемпионате Испании после «Барселоны». Впрочем, есть определённые вопросы к игре команды в обороне. Статистические показатели заблокированных ударов и выполненных отборов мяча низкие лишь по одной причине — за счёт превосходства в классе и доминирования на поле «Королевский клуб» лишь 25% игрового времени проводит в защитном блоке.

Смущает другое — Тибо Куртуа пропустил по голу в каждом матче Примеры, отразив 72,72% из 22 ударов в створ ворот. А ведь бельгиец по-прежнему часто выручает. И тут недооценивать возможности «Осасуны» не стоит.



Рекомендуем осторожную ставку: победу «Реала» с форой -1 мяч за 1.51. Стоит присмотреться к пари на победу хозяев через тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

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