«Оренбург» — «Сочи»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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Голы за «Оренбург» забили футболисты: Тимур Аюпов и Габриэль Флорентин, а также Владимир Сычевой и Химми Марин, реализовавшие 11-метровые удары.

На 43-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Сочи» Мусса Сиссако. Единственный гол в составе сочинской команды забил полузащитник Тимофей Шипунов.

«Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (17) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны – санкт-петербургский «Зенит» (26).

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