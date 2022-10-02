«Арсенал» — «Тоттенхэм»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

10 лучших прогнозов на сегодня.

На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Арсенала» Томас Парти. На 31-й минуте форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн успешно реализовал пенальти и сравнял счёт.

На 49-й минуте нападающий Габриэл Жезус вновь вывел «канониров» вперёд. На 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон получил прямую красную карточку, после чего гости остались в меньшинстве. Через пять минут хавбек «Арсенала» Гранит Джака установил итоговый счёт.

Лондонский «Арсенал» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (17) — на третьем месте.

Экспрессы на лучшие матчи дня.

Почему мадридский «Реал» не отдаст лидерство в Испании.

Камоцци: считаю Соболева лучшим нападающим РПЛ.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «МЮ» с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч «Сельта» — «Бетис» с коэффициентом 3.65.