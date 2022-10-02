«Наполи» — «Торино»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, кто забил

1 октября состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» на своём поле принимал «Торино». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.
Прогнозы на главные события дня.
Хозяева достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество. На шестой минуту Андре Замбо Ангисса открыл счёт в матче после передачи Мариу Руя.
Через шесть минут Ангисса сумел оформить дубль после голевого паса Маттео Политано. На 37-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного, а ассистировал ему Пётр Зелиньски.
Под конец первой половины встречи, на 44-й минуте, футболист «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия сумел отыграть один мяч. Однако это не помогло «Торино» избежать итогового поражения в матче. Финальный свисток сигнализировал об уверенной победе «Наполи» со счётом 3:1.
Экспрессы на главные события дня.
Прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.25.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «МЮ» с коэффициентом 2.65.
Что ждёт «Спартак» после разгрома «Зенита».
Николсон: у «Спартака» есть яйца в этом сезоне, чтобы стать чемпионом.
- 2 октября 2022
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 1 октября 2022
-
23:50
-
22:46
-
22:17
-
21:48
-
21:23
-
20:54
-
20:45
-
20:21
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00