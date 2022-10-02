«Факел» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» — «Торпедо».
Ставка: тотал первого тайма меньше 1 мяча за 1.60.
«Противостояние команд из подвала турнирной таблицы. «Факел» с восемью очками дома будет принимать московских торпедовцев, которые в последнем туре одержали долгожданную победу — обыграли ЦСКА. Много сил потратили, ещё и потеряли своего капитана. Артём Самсонов не сыграет из-за дисквалификации.
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Матч, действительно, наисложнейший и с точки зрения прогноза, и с точки зрения понимания, как игра будет развиваться. В прошлом сезоне торпедовцы не проиграли «Факелу» дважды — выиграли на выезде 1:0 и со счётом 2:2 сыграли в домашней встрече.
Здесь, учитывая качество газона, о котором игроки самарских «Крыльев» после кубковой встречи говорили, что он не позволяет созидать, в основном это борьба, вряд ли команды ринутся в открытый бой с шашкой наголо. «Торпедо» понимает свой нынешний статус и состояние, «Факел» – с новым тренером, но со старыми принципами игры.
Думаю, это будет очень вязкий матч, будет битва, драка в центре поля. Можно было бы сыграть на жёлтые карточки. Думаю, их будет предостаточно, минимум пять, но я бы сыграл на результативность первого тайма.
Тотал первого тайма меньше одного мяча за 1.60. Можно даже рассмотреть вариант — 0:0 в первом тайме. Это для тех, кто больше любит рисковать, кто хочет похулиганить. Мне кажется, что совсем худо будет с забитыми мячами в этом матче».
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