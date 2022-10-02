«Факел» — «Торпедо»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 5.40

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Факел» — «Торпедо».
Ставка: победа «Факела» со счётом 1:0 за 5.40.
«Соперники конкурируют в борьбе за выживание. При этом «Факел» в первых 11 турах произвёл гораздо более приятное впечатление, чем «Торпедо».
В очной встрече расклады подтвердятся, к тому же воронежцев будут гнать вперёд родные трибуны.
Домашние стены часто помогали «Факелу» и сделают это ещё раз. Ждать разгрома тоже не стоит, поэтому я выбираю ставку на победу воронежцев со счётом 1:0».
10 экспрессов на матчи дня – здесь.
Прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.25.
Что ждёт «Спартак» после разгрома «Зенита».
Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «МЮ» с коэффициентом 2.65.
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