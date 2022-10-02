«Факел» — «Торпедо»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 5.40

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Факел» — «Торпедо».

Ставка: победа «Факела» со счётом 1:0 за 5.40.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

«Соперники конкурируют в борьбе за выживание. При этом «Факел» в первых 11 турах произвёл гораздо более приятное впечатление, чем «Торпедо».

В очной встрече расклады подтвердятся, к тому же воронежцев будут гнать вперёд родные трибуны.

Домашние стены часто помогали «Факелу» и сделают это ещё раз. Ждать разгрома тоже не стоит, поэтому я выбираю ставку на победу воронежцев со счётом 1:0».

10 экспрессов на матчи дня – здесь.

Прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.25.

Что ждёт «Спартак» после разгрома «Зенита».

Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «МЮ» с коэффициентом 2.65.