«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

Матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября в Манчестере на стадионе «Этихад», а его начало запланировано на 16:00 мск.
Российские телеканалы не покажут манчестерское дерби.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех небесно-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Победа «Ман Юнайтед» оценена в 7.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.80.
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.85.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.14.
На гол Эрлинга Холанда можно сделать ставку с коэффициентом 1.55. Индивидуальный тотал больше 0.5 мяча Криштиану Роналду оценён в 3.00.
Экспрессы на лучшие матчи дня.
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» устранил проблемы Холанда.
Прогноз на матч «Сельта» — «Бетис» с коэффициентом 3.65.
Отец Холанда считает, что он не задержится в «Манчестер Сити» надолго.
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