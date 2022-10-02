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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.50

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.50
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:0 за 6.50.

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«Должно быть, «Зенит» сейчас очень разозлён разгромом от «Спартака» в Кубке. После такого поражения необходимо реабилитироваться перед фанатами.

Уверен, Сергей Семак предельно настроит своих футболистов. В конце концов, это не только дело чести, но и стратегически важный матч.

«Ростов» занимает второе место и отстаёт на четыре очка. У петербуржцев есть шанс убить интригу ещё до окончания первой половины чемпионата».

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