«Зенит» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:0 за 6.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Должно быть, «Зенит» сейчас очень разозлён разгромом от «Спартака» в Кубке. После такого поражения необходимо реабилитироваться перед фанатами.
Уверен, Сергей Семак предельно настроит своих футболистов. В конце концов, это не только дело чести, но и стратегически важный матч.
«Ростов» занимает второе место и отстаёт на четыре очка. У петербуржцев есть шанс убить интригу ещё до окончания первой половины чемпионата».
Экспрессы на лучшие матчи дня.
Прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.25.
Карпин обошёл Семака в голосовании за звание лучшего тренера.
Прогноз на матч «Сельта» — «Бетис» с коэффициентом 3.65.
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